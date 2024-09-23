Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составили лишь облигации с погашением в 2042 году, которые продемонстрировали заметный ценовой рост. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 71,31% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 8,7% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 8 базисных пунктов - до 56,62% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 9,97% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 708 базисных пунктов, подорожав до 73,94% от номинала (их доходность опустилась на 104 базисных пункта и составила 8,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 108 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и на закрытие пятницы, составила 71,8% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта и составила 26,03% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,36% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 21,02% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 10 базисных пунктов - до 67,33% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 13,76% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 8 базисных пунктов - до 66,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют плавное снижение - глобальные инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федрезерва, выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей США. С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании. Тем временем Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 базисных пунктов, отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут окончательные данные о динамике ВВП США за II квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В свою очередь Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило министерство. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.