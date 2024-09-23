Рубль, вероятно, будет торговаться в коридоре 12,9-13,2 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курс рубля может частично восстановиться на текущей неделе в условиях подготовки к налоговому периоду, при этом валютная пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 91-93 руб./$1, юань/рубль - в коридоре 12,9-13,2 руб. за юань, полагают аналитики УК "Первая".

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