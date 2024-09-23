Рубль днем развернулся вниз в паре с юанем после небольшого утреннего укрепления

Москва. 23 сентября. Китайский юань перешел к повышению на Московской бирже в понедельник днем. Рубль развернулся вниз и немного дешевеет после небольшого укрепления на старте торгов. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,1395 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 11 копеек, до 92,66 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 46 копеек, до 102,72 руб./EUR1.

Рубль на текущей неделе и до конца сентября может отыграть часть потерь по отношению к юаню, доллару и евро, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль против биржевого юаня и внебиржевого евро упал на минимумы с октября прошлого года - 13,12 руб. за юань (+1,2%) и 103,38 руб./EUR1(+0,1%). По данным ЦБ РФ на 23 сентября, снижение нацвалюты относительно внебиржевого доллара замедлилось на максимумах лета - 92,58 руб./$1 (минус 0,1%). На текущей неделе инвалюты могут притормозить подъем на фоне сентябрьского налогового периода - корпорации будут продавать валюту в рамках исполнения обязательств перед бюджетом. Юань, например, может вернуться под отметку в 13 руб.", - пишет аналитик в комментарии.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 12,9-13,2 руб./юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Склонен ждать сохранения повышенной волатильности биржевого курса юаня в начале недели, не исключаю попыток китайской валюты пойти чуть повыше, если экспортеры продолжать занимать выжидательную позицию. Целевым, по нашим оценкам, в понедельник выступает диапазон 12,9-13,2 руб. Ближе к концу недели по-прежнему жду небольшого отката, в направлении 12,5 руб., - экспортеры начнут активно готовиться к налоговым выплатам 30 сентября и их продажи должны оказать определенную поддержку рублю", - пишет эксперт в обзоре.

Банк России продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода, до 31 марта 2025 года включительно, говорится в сообщении ЦБ. Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран в течение месяца могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисление средств через системы денежных переводов тоже сохранены: за месяц можно перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте. Работающие в России физлица - нерезиденты (из дружественных и недружественных стран) могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

ЦБ также сохранил запрет на перевод валюты за границу для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран и для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отмечает ЦБ.

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,44%, до $74,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,59%, до $71,41 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.

Также участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, в ответ израильские военные нанесли удары по нескольким сотням объектов "Хезболлы" в Ливане. Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате атак погибли 50 человек и пострадали около 300.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось, составив 488 единиц. Число газовых установок сократилось на одну, до 96.