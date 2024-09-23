"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 50 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,01%, стоп-приказ: 43,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания получила дополнительные 2 млрд руб. прибыли за счет повышения эффективности в I квартале 2024 года. В случае продолжения такого тренда "ММК" может существенно нарастить прибыль" - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена подошла близко к линии сопротивления, есть вероятность пробоя на общем развороте рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 43,8 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают эксперты "Финама".

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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