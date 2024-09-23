Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2900п - "Финам"

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2900 пунктов при закрытии торгов понедельника выше уровня в 2800 пунктов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Степанова.

"Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восстановления после четырехмесячной коррекции. Рост с минимумов начала сентября составляет уже более 10%, что является "бычьим" сигналом с технической точки зрения. Однако все еще остается неопределенность с будущим денежной кредитной политики ЦБ РФ, поэтому тренд может смениться с приближением октябрьского заседания, - пишет эксперт. - В технической картине индекс Мосбиржи пробил уровень сопротивления 2800 пунктов, при закрытии торговой сессии понедельника выше него возможен рост до 2900 пунктов".

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