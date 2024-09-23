Вероятность продолжения роста цены на серебро выше, чем просадка - "Финам"

Ситуация с ценой на серебро выглядит достаточно устойчиво для "быков", вероятность продолжения роста все же выше, чем вероятность глубокой просадки, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"В настоящее время коэффициент золото/серебро составляет 85,5, что вновь достаточно высоко. Вместе с тем, если сравнивать средний коэффициент, например, с началом текущего года, то ситуация выглядит не так уж и плохо - в начале 2024 года средний коэффициент составлял порядка 89. Таким образом, "быкам" за три квартала удалось все же несколько компенсировать разрыв цен, - пишет эксперт в обзоре. - Технически на прошлой неделе новый локальный "бычий" ценовой канал сформировал верхнюю границу на отметке $31,45 за тройскую унцию. Приблизительно там же, кстати, находится и верхняя линия регрессионного ценового канала на дневном графике. В настоящее время началась коррекция с возможной целью $30,2 за унцию. В целом же пока ситуация выглядит достаточно устойчиво для "быков". Вероятность продолжения роста все же повыше, чем вероятность глубокой просадки".

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