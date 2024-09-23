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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятность продолжения роста цены на серебро выше, чем просадка - "Финам"
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23 сентября 2024 года 12:22
Вероятность продолжения роста цены на серебро выше, чем просадка - "Финам"
Ситуация с ценой на серебро выглядит достаточно устойчиво для "быков", вероятность продолжения роста все же выше, чем вероятность глубокой просадки, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "В настоящее время коэффициент золото/серебро составляет 85,5, что вновь достаточно высоко. Вместе с тем, если сравнивать средний коэффициент, например, с началом текущего года, то ситуация выглядит не так уж и плохо - в начале 2024 года средний коэффициент составлял порядка 89. Таким образом, "быкам" за три квартала удалось все же несколько компенсировать разрыв цен, - пишет эксперт в обзоре. - Технически на прошлой неделе новый локальный "бычий" ценовой канал сформировал верхнюю границу на отметке $31,45 за тройскую унцию. Приблизительно там же, кстати, находится и верхняя линия регрессионного ценового канала на дневном графике. В настоящее время началась коррекция с возможной целью $30,2 за унцию. В целом же пока ситуация выглядит достаточно устойчиво для "быков". Вероятность продолжения роста все же повыше, чем вероятность глубокой просадки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-СЕРЕБРО-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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