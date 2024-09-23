"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Disney

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $97,61 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Недавно компания представила отчет за 3К24 финансового года, где превзошла ожидания аналитиков в части чистой прибыли и выручки. Важным позитивом в отчете стало и то, что стриминговый сегмент эмитента впервые вышел на прибыльность за квартал и имеет все шансы сделать это по итогам всего года. Однако главным негативом в отчете, на наш взгляд, стало резкое замедление роста количества подписчиков стриминга. В связи с этим мы считаем, что у акций Disney все еще нет существенного "апсайда" на текущих значениях, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года".

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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