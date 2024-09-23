Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2770-2820п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2770-2820 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Эксперт отмечает, что в фокусе внимания рынка находится круглая отметка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 50-дневная скользящая средняя. "Восстанавливающиеся цены на нефть вновь окажут поддержку российскому рынку. Кроме того, с оптимизмом смотрим на акции Сбербанка и "Яндекса", - указывает он в комментарии.

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