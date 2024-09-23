"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок бумаг Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 80%) после мероприятия эмитента с участием директора по работе с инвесторами, учитывая сильную стратегию региональной экспансии компании и в целом высокие темпы роста бизнеса, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

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