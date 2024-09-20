Рынок акций РФ на неделе продолжил коррекцию вверх вслед за миром

Рынок акций РФ в середине сентября продолжил коррекционное восстановление после многомесячного снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после решения Федрезерва США снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Индекс МосБиржи отскочил выше 2780 пунктов, уровня почти месячной давности.

В период со 16 по 20 сентября индекс МосБиржи вырос на 3,9% и составил 2782,35 пункта, индекс РТС поднялся на 2% и достиг 946,7 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефти Brent подрос до $74,4 за баррель (+3,1%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 92,5848 руб./$1 (+1,65 рубля).

Рынок акций РФ в начале недели сохранил "бычий" настрой на фоне позитивной динамики нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $72,8 за баррель) и покупок blue chips после локальной просадки на решении ЦБ РФ 13 сентября повысить ключевую ставку до 19% годовых. Индекс МосБиржи превысил 2744 пункта во главе с бумагами "Селигдара" (+5,8%) и "Магнита" (+5,4%).

Несмотря на заявления ЦБ РФ о том, что монетарная политика может еще ужесточиться, рынок уже заложил это в цены, поэтому преобладали покупатели.

Нефть подросла на опасениях сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин".

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9,7%, до 185,32 рубля) на новостях, что акционеры завода на внеочередном заочном собрании одобрили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 77 рублей на обыкновенную акцию (метзавод не платил дивиденды с 1999 года). Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 сентября.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне общемирового фондового оптимизма и подорожавшего сырья (нефть Brent подросла к $73,8 за баррель) в ожидании снижения ставки Федрезервом США. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов (уровень 3-недельной давности) во главе с акциями "Магнита" (+5,7%).

Поддержку нефтяным котировкам продолжил оказывать ураган "Франсин" (с начала недели на американском побережье Мексиканского залива все еще было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти), а также сокращение экспорта сырья из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $73 за баррель) в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов после 3-дневного роста, лидировали в снижении акции "Группы Позитив" (-3,8%) и "Мосбиржи" (-3,4%).

ПАО "Татнефть" (-1,2%) в первом полугодии 2024 года добыло 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Нефть Brent падала ниже $72,5 за баррель на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США (на 1,96 млн баррелей), однако к вечеру котировки отскочили выше $73 за баррель на официальной статистике. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее сократились на 1,63 млн баррелей (эксперты ожидали снижения запасов нефти на 100 тыс. баррелей).

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent превысил $75 за баррель) после решения Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. (до 4,75-5% годовых). Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%) и "Норникеля" (+4%); во "втором эшелоне" подскочили акции ПАО "Евротранс" (+12,6%) на новостях о дивидендах.

Минэнерго РФ выступило за оставление дивидендов ПАО "РусГидро" (-1,5%) в компании для направления их на инвестиции, и теперь ожидает решения, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак. По его словам, ведомство надеется, "что будет поддержана позиция Минэнерго о направлении дивидендов на развитие компании с учётом тяжёлой финансово-экономической ситуации в компании и необходимости строительства дополнительной генерации на Дальнем Востоке".

ФРС впервые снизил ставку с марта 2020 года и на рекордную величину с 2008 года (до этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 б.п.

"ЕвроТранс" рассчитывает по итогам III квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, по итогам года - еще 15 рублей на бумагу, сообщил акционерам гендиректор компании Олег Алексеенков. С учетом выплаченных 2,5 рубля на акцию за I квартал и рекомендованных выплат 4,32 рубля на бумагу за II квартал в сумме годовые выплаты составят около 30 рублей на акцию, отметил он.

В пятницу рынок акций РФ продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры после решения Федрезерва США снизить ставку. Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов, лидировали в росте акции "Роснефти" (+2,9%), а также бумаги золотодобывающих компаний на фоне новых ценовых рекордов по золоту (цена поднялась к $2650 за унцию). Во "втором эшелоне" продолжился подъем бумаг ПАО "Евротранс" (+10,7%) на дивидендных новостях.

Банк Японии в пятницу ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - на уровне 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов. Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением ФРС США.

Нефть Brent скорректировалась вниз к $74,4 за баррель после роста днем ранее на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла". В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерен сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

В период 16-20 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции ПАО "Евротранс" (+35%), "Соллерса" (+16%), "ВИ.ру" (+14%); хуже рынка оказались бумаги Московского кредитного банка (-3%), ПАО "Софтлайн" (-2%), ПАО "Промомед" (-2%).

Рынок акций РФ в конце сентября может продолжить восстановление на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 920-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".