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20 сентября 2024 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с "Роснефтью", неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью (фьючерс на Brent опустился к $74,4 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+2,9%), во "втором эшелоне" продолжилось ралли на рекордных оборотах акций ПАО "Евротранс" (+10,7%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2782,35 пункта (+0,9%, максимум дня - 2795,72 пункта), индекс РТС - 946,7 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 сентября, составил 92,5848 руб. (-11,14 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2-3,9%, официальный доллар от ЦБ РФ подорожал на 1,65 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, российский рынок акций завершил неделю в приподнятом настроении, индекс МосБиржи подобрался к рубежу 2800 пунктов, несмотря на фактор пятницы, обычно сдерживающий покупательскую активность. Драйверы для роста сохранились: рубль продолжил слабеть, нефть Brent удерживает ценовой рубеж $74-75 за баррель, а золото обновило исторический рекорд стоимости.

На внешних рынках эйфория от резкого снижения ключевой ставки ФРС поутихла. Народный банк Китая в пятницу ожидаемо сохранил базовые ставки по кредитам без изменений. В начале будущей недели инвесторы будут оценивать предварительные оценки сентябрьских индексов экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США. При сохранении благоприятной конъюнктуры индекс МосБиржи может попытаться закрепиться выше 2800 пунктов. Прогноз на 23 сентября - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика индексов, инвесторы выборочно фиксировали прибыль после ралли на решениях ФРС США по ставке, которая была снижена впервые за четыре года. Часть инвестиционного сообщества была удивлена размером снижения ставки на 0,5 п.п., поскольку ожидала меньшего. Щедрость Федрезерва предрасполагает к покупательным настроениям на американском рынке, которые теперь могут развернуться с новой силой, полагает аналитик.

Что касается российского рынка, то с технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи ранее был пробит вверх нисходящий канал, и потенциал отскока индекса в краткосрочной перспективе может сохраниться, считает Саидова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций завершил неделю на оптимистичной ноте, но ниже важных краткосрочных сопротивлений 2800 пунктов и 960 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. На неделе рынок отошел от годовых минимумов, несмотря на "ястребиные" итоги заседания ЦБ РФ 13 сентября.

Покупки, судя по всему, обеспечивались надеждами участников на достижение рынком локального "дна", но на данный момент рост укладывается в рамки коррекции. Рост наблюдался, в частности, среди золотодобытчиков на фоне обновления ценами на драгоценный металл очередных исторических максимумов (в пятницу цена золота подскочила к $2650 за унцию - прим. ИФ). Представители нефтяного сектора получили поддержку от восстановления цен на нефть и ожиданий выплаты как промежуточных, так и годовых дивидендов. Более низкий курс рубля также добавил привлекательности акциям сырьевых экспортеров, отмечает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI завершают неделею у сопротивлений $74,6 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при преодолении которых могут направиться к $81 и $77 за баррель (верхние полосы Боллинджера). За последние пять дней котировки прибавили порядка 4% в рамках коррекции, получив поддержку от покупок в акциях, геополитики и слабого доллара. Среднесрочные перспективы нефти, однако, омрачаются ожиданиями ограниченного спроса в Китае, полагает Кожухова.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладала фиксация прибыли, которая может дать о себе знать в ближайшие сессии, но в целом ФРС заложила для американских акций хороший фундамент для развития роста. В следующий четверг ориентиром для настроений могут стать выступления глав ЕЦБ и ФРС. Ближайшие торговые сессии в РФ могут стать определяющими для среднесрочного тренда. Рынок вскоре лишится нескольких интересных дивидендных историй, таких как "Ростелеком" и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), но будет ждать объявления о промежуточных выплатах в нефтяном секторе, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи поднялся к уровню второй половины августа, а локальный рост с минимумов сентября 2024 года составляет более 11%. При этом текущие значения индекса МосБиржи находятся на 21% ниже максимума 2024 года.

Глобально рынок акций остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. На прошлой неделе регулятор повысил ставку до 19% и отметил способность инфляции превысить годовой прогноз в 6,5-7%, отсутствие связи замедления экономики с охлаждением внутреннего спроса, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. Риторика регулятора остается жесткой, и ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 1,3-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,5% во главе с Nasdaq).

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений, по данным Japan Times.

Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - на уровне 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов. Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением ФРС США.

Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%.

На нефтяном рынке в пятницу цены проседают после активного роста днем ранее на фоне резкого снижения базовой процентной ставки ФРC и усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $74,4 за баррель (-0,6% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $71,81 за баррель (-0,1% и +1,5% в четверг).

Снижение ставки ФРС должно простимулировать активность в американской экономике и положительно сказаться на спросе на топливо.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла". В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли в пятницу акции ПАО "Евротранс" (+10,7%, до 147,05 рубля - максимум с 9 июля), объем торгов составил рекордные 12,813 млрд рублей. Компания рассчитывает по итогам III квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Согласно прогнозу компании, по итогам 2024 года выручка составит 148 млрд рублей, EBITDA - 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 6 млрд рублей.

"Если говорить о дивидендах, то уже выплачено 2,5 рубля за первый квартал. 4,32 рубля - это то, что рекомендовано за второй квартал и подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября, и, очевидно, мы это с вами утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне 8-10 рублей (на акцию) и плюс 15 рублей по итогам года. Вот таким нарастающим темпом - примерно 30 рублей дивидендная доходность за 2024 год - то, что мы прогнозируем на текущий момент. Такой консервативный, осторожный прогноз", - сказал Алексеенков.

Также выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+6,2%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,2%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,6%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+4,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,2%).

Подешевели "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,6%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,6%).

Просели после отсечки дивидендов акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%, до 5145 рублей; выплаты за II квартал - 117 рублей на бумагу), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,9%, до 4100 рублей; выплаты за I полугодие - 80 рублей на бумагу).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,48 млрд рублей (из них 8,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,42 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,2 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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