Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 20 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренный рост на возросших ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) на заседании 17-18 сентября может снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Однако уже во вторник в секторе базовых активов стали формироваться негативные настроения, в то время как котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее. В свою очередь объем промышленного производства в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

В середине недели расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций не изменилась. Последние продолжили колебаться без ярко выраженной направленности, в то время как цены US Treasuries умеренно снизились в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС.

В среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,356 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый высокий уровень за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,237 млн домов (падение на 6,9%), а не 1,238 млн (снижение на 6,8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали в августе повышение показателя с объявленного ранее июльского уровня на 5,8% - до 1,31 млн.

Американский ЦБ по итогам заседания 18 сентября снизил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых. Снижение ставки стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 или 50 базисных пунктов. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что Федрезерв в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 пунктов не означает, что ФРС перешла на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4% годовых, что предусматривает ее снижение на 50 базисных пунктов в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

Котировки отечественных евробондов 19 сентября вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств. Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.

В последний день недели котировки US Treasuries продолжили умеренно снижаться, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,28% - до 71,31% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 8,7% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене за пять дней - котировки остались на уровне 66,86% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 9,53% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости всего 0,09%, опустившись до 56,7% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,95% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за неделю ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,78% от номинала (их доходность увеличилась на 32 базисных пункта - до 26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за пять дней на 0,08%, до 65,35% от номинала (доходность прибавила 13 базисных пунктов, составив 21% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,05% - до 67,43% от номинала (их доходность опустилась на 73 базисных пункта, составив 13,71% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,4% - до 67,06% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.