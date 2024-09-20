Фундаментальные факторы вернут котировки нефти в диапазон $75-85/барр. - УК "Первая"

Фундаментальные факторы вернут котировки нефти в диапазон $75-85 за баррель Brent в четвертом квартале 2024 года, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"Цены на нефть марки Brent последние месяцы продолжают находиться под давлением, но в течение недели она восстанавливает позиции, торгуясь выше $74,5 за баррель, - указывает эксперт. - Котировкам частично удалось справиться с негативом после вышедшей в США макростатистики, где отмечался рост базовой инфляции до 3,2% г/г, что уменьшало вероятность резкого снижения ставки ФРС. Однако ФРС приняла решение о снижении на 0,5 бп, с прогнозом по снижению ставки к концу года еще на 0,75 бп, что позитивно отразилось на котировках сырья. Фундаментальное влияние на нефть оказывают вышедшие слабые данные по обрабатывающей промышленности, а также ожидания восстановления добычи в Ливии".

На потенциально слабый спрос на нефть, по мнению Алексеева, ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura. Договоренности ОПЕК+ об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца, как и данные по запасам сырой нефти от EIA, согласно которым запасы снизились на 1,630 млн при прогнозе снижения на 0,200 млн, пытаются поддержать котировки.

"Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Восток, - отмечает аналитик. - На текущих уровнях нефть выглядит перепроданной, исходя из данных Минэнерго США, дефицит в 3 квартале приблизится к 1 млн б/с. С учетом продления ограничений ОПЕК+ до декабря данная цифра вырастет до 1,26 млн б/с в последнем квартале года. Мы ожидаем, что фундаментальные факторы поддержат цены и вернут их в диапазон $75-85 за баррель".

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