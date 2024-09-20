Solidcore во втором полугодии вряд ли покажет сильные финрезультаты - "Велес Капитал"

Solidcore (бывший Polymetal) во втором полугодии текущего года вряд ли покажет такие же сильные финансовые результаты, как в 1П24, полагает аналитик "Велес Капитала" Василий Данилов.

"Solidcore представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - На фоне сильных продаж в золотом эквиваленте и высоких мировых цен на золото ключевые показатели компании продемонстрировали значительный рост к аналогичному периоду прошлого года, а поступление средств от продажи российских активов и сильный FCF позволили чистому долгу уйти в отрицательную зону. В то же время мы отмечаем, что ударные результаты 1-го полугодия во многом обусловлены разовой распродажей избыточных запасов золотого концентрата на Кызыле, поэтому во 2-м полугодии 2024 года. ожидать такой же сильной динамики не стоит. В связи с назначенным на 15 октября 2024 года делистингом с Мосбиржи наша рекомендация по бумагам Solidcore находится на пересмотре".

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