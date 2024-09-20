"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power и подтверждает целевую цену на уровне HKD2,45 на акцию, что предполагает потенциал снижения на 15% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты компании за 1П24 совпали с нашими ожиданиями и не продемонстрировали существенного роста, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - При этом текущая рыночная стоимость бумаг CGN Power, по нашим оценкам, все еще заметно выше справедливого уровня. Среди рисков для CGN Power мы выделяем внеплановые инциденты на АЭС, дальнейшее замедление экономики Китая и рост расходов на строительство реакторов".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

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