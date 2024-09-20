S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5670-5750п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5670-5750 пунктов, баланс рисков нейтральный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом минусе, что ожидаемо после ралли накануне, - отмечает эксперт. - Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Учитывая активный рост широкого рынка на прошлой сессии и отсутствие важных макроданных, ожидаем среднюю волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5670-5750 пунктов. "Бычий" импульс остается сильным, индикатор RSI не достиг зоны перекупленности, поэтому шансы на продолжение роста остаются. Следующие цели покупателей - уровни 5750 и 5800 пунктов. Значимой поддержкой может стать бывшее сопротивление на отметке 5670".

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