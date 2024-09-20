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20 сентября 2024 года 15:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2126,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "МТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и мы ожидаем, что в ближайшие годы его бизнес продолжит демонстрировать опережающую динамику по сравнению с другими представителями сектора, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - К преимуществам МТС-Банка можно отнести высокую степень цифровизации и доступ к абонентской базе ПАО "МТС", насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. Среднесрочная стратегия банка предполагает удвоение величины кредитного портфеля и заметное повышение показателя ROE. При этом акции МТС-Банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и, мы считаем, обладают неплохим апсайдом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНК-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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