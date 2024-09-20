"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2126,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"МТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и мы ожидаем, что в ближайшие годы его бизнес продолжит демонстрировать опережающую динамику по сравнению с другими представителями сектора, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - К преимуществам МТС-Банка можно отнести высокую степень цифровизации и доступ к абонентской базе ПАО "МТС", насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. Среднесрочная стратегия банка предполагает удвоение величины кредитного портфеля и заметное повышение показателя ROE. При этом акции МТС-Банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и, мы считаем, обладают неплохим апсайдом".

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