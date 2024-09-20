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20 сентября 2024 года 15:04

"Префы" Башнефти могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды - "Велес Капитал"

Привилегированные акции "Башнефти" могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Привилегированные акции "Башнефти" продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб. и стабилизировались выше краткосрочного сопротивления 1330 руб. с перспективой развития роста в район 1515 руб., - констатирует эксперт. - При ухудшении общерыночных настроений или падении цен на нефть котировки в ближайшие недели могут стремиться к психологически важному уровню 1000 руб. Среднесрочная картина начнет меняться при стабилизации выше 1515 руб. с возможным развитием повышения в район 1750 руб.".

По мнению Кожуховой, с фундаментальной точки зрения акционерам "Башнефти" придется ждать дивидендов уже по итогам всего 2024 года, а последняя отчетность, показавшая сокращение чистой прибыли компании в 1П24 по МСФО на 30% г/г, может снизить размер выплат. "За 2023 год доходность по "префам" "Башнефти" составила 13,6%. Если котировки продолжат рост от годовых минимумов текущие уровни могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды", - прогнозирует аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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