"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков брокера.

"В четверг должно было состояться собрание акционеров эмитента, в повестке которого было утверждение дивидендов за первые полгода 2024. Однако кворум отсутствовал, и голосование признано несостоявшимся. Бить тревогу не стоит. В прошлый раз, в июле, акционеры также проголосовали за дивиденды только со второго раза. Запасная дата собрания на случай отсутствия кворума запланирована на 26 сентября, - отмечают эксперты. - Напомним, совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплату в размере 38,2 рубля на акцию. Сейчас такие дивиденды дают доходность выше 6% и по "префам", и по обычным акциям компании. Рекомендуем покупать акции нефтяника с целевой ценой 800 рублей за штуку на горизонте года".

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