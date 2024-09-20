"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции банка "Санкт-Петербург", а также исключив привилегированные акции "Ростелекома".

Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив", банк "Санкт-Петербург", Сбербанк.

"Добавляем бумаги банка "Санкт-Петербург" в преддверии выплаты промежуточного дивиденда за первую половину 2024 года - 27,3 рубля на акцию, дивидендная доходность составляет 7,4%. Также эмитент имеет позитивную чувствительность к ожидаемому нами повышению ключевой ставки в октябре, все благодаря высокой доле текущих счетов: в первом полугодии она составила 49%, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Тактически исключаем из подборки привилегированные акции "Ростелекома": в ближайшие недели рост котировок его бумаг может быть ограничен в отсутствие краткосрочных катализаторов. Тем не менее сохраняем позитивный взгляд на "префы" в долгосрочной перспективе".

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