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20 сентября 2024 года 11:27
Высокие дивиденды и buyback могут поддержать импульс к росту цены бумаг ЕвроТранса - "Цифра брокер"
Высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций могут поддержать импульс к повышению котировок бумаг ПАО "ЕвроТранс", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Менеджмент эмитента рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на одну акцию и еще 15 руб. на акцию за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 руб. за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 руб. суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам, - отмечают эксперты в обзоре. - Основным фундаментальным риском в отношении акций компании является высокая долговая нагрузка и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок бумаг "ЕвроТранса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОТРАНС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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