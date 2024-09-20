Высокие дивиденды и buyback могут поддержать импульс к росту цены бумаг ЕвроТранса - "Цифра брокер"

Высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций могут поддержать импульс к повышению котировок бумаг ПАО "ЕвроТранс", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Менеджмент эмитента рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на одну акцию и еще 15 руб. на акцию за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 руб. за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 руб. суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам, - отмечают эксперты в обзоре. - Основным фундаментальным риском в отношении акций компании является высокая долговая нагрузка и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок бумаг "ЕвроТранса".

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