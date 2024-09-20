20 сентября 2024 года 10:21
Рубль утром растет в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 20 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль растет на фоне высоких цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,9135 руб. (-5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"В четверг биржевой курс юаня второй день подряд тестировал отметку в 13 руб., но так и не смог закрепиться выше нее. Торговая активность в паре "юань-рубль" выросла, отразив активизацию предложения китайской валюты на уровнях выше 13 руб. По нашему мнению, текущие уровни выглядят весьма привлекательными для спекулятивных продаж "под" активизацию экспортеров перед налоговыми выплатами 30 сентября. Сегодня жду перехода к консолидации курса юаня на текущих уровнях. По моим оценкам, он продолжит удерживаться преимущественно в диапазоне 12,8-13,1 руб. и в пятницу; оснований для закрепления выше 13 руб. в ближайшей перспективе я не вижу. Напротив, на следующей неделе наиболее вероятным сценарием видится небольшой коррекционный откат биржевого юаня в направлении 12,5 руб., с расширением спрэда биржевого и внебиржевого курсов, - следствием появления навеса предложения на валютной секции МосБиржи перед налоговым периодом", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,77 за баррель, что на 0,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,2%, до $71,9 за баррель.
С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
20 сентября 2024 года 20:00
Рынок акций РФ в середине сентября продолжил коррекционное восстановление после многомесячного снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после решения Федрезерва США снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Индекс МосБиржи отскочил выше 2780 пунктов, уровня почти месячной давности. читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:45
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью (фьючерс на Brent опустился к $74,4 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+2,9%), во "втором эшелоне" продолжилось ралли на рекордных оборотах акций ПАО "Евротранс" (+10,7%) на дивидендных новостях. читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:13
Москва. 20 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,1195 руб., что на 15,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:02
Москва. 20 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.
20 сентября 2024 года 18:32
Фундаментальные факторы вернут котировки нефти в диапазон $75-85 за баррель Brent в четвертом квартале 2024 года, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.
"Цены на нефть марки Brent последние месяцы продолжают находиться под давлением, но в течение недели она восстанавливает... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 18:05
Solidcore (бывший Polymetal) во втором полугодии текущего года вряд ли покажет такие же сильные финансовые результаты, как в 1П24, полагает аналитик "Велес Капитала" Василий Данилов.
"Solidcore представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - На фоне... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 17:34
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power и подтверждает целевую цену на уровне HKD2,45 на акцию, что предполагает потенциал снижения на 15% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.
"Финансовые результаты компании за 1П24 совпали с нашими ожиданиями и не... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 17:08
Следующий год может стать благоприятным для роста цен на фоне смягчения монетарной политики ЦБ РФ, полагают аналитики "Т-Инвестиций".
"При этом рекордно высокие доходности значительно превышают темпы официальной инфляции и уже вдвое выше исторической средней доходности этого класса активов, -... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 16:30
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5670-5750 пунктов, баланс рисков нейтральный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.
"Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом минусе, что... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 16:02
Рынок акций РФ может попытаться развить повышение на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Российский фондовый рынок на следующей неделе в связи со сменой как минимум краткосрочной парадигмы может протестировать важные среднесрочные сопротивления 2800... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:40
Москва. 20 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет на фоне нефти, котировки которой к середине торгов немного усилили темпы снижения. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,077 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2126,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.
"МТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и мы ожидаем, что в... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:04
Привилегированные акции "Башнефти" могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Привилегированные акции "Башнефти" продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб. и... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 14:34
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global Corp. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $64,9 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 19,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"В ходе ралли акции компании достигли целевой цены и продолжили рост, несмотря... читать дальше
.
20 сентября 2024 года 13:55
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков брокера.
"В четверг должно было состояться собрание акционеров эмитента, в повестке которого было утверждение дивидендов... читать дальше
.