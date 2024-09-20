Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на возврат к 3000п к концу осени - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем до уровня в 3000 пунктов к концу текущей осени, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс еще раз проверил на прочность уже в качестве поддержки ранее пробитое сопротивление в области 2730 пунктов. Опора технично устояла. Идет третья подряд неделя роста рынка с годового "дна". По технике все больше аргументов для истинного разворота. Ориентиром на сентябрь был возврат на 2800 пунктов. В момент всеобщей апатии и падения индекса в область 2500 пунктов многим это казалось нереализуемым. А сейчас до целевого уровня лишь процент - стандартная волатильность в рамках сессии, - пишет аналитик в обзоре. - Важно, что восстановление рынка идет на фоне очередного ужесточения цикла денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Но ранее рынок рухнул на 29% (с мая) в основном за счет непримиримой позиции регулятора, а участники биржевого процесса уже стали закладывать вероятность достижения максимумов по ставке. Возможно, и лазеек для выхода недружественных нерезидентов из российских бумаг уже нет и/или навес бумаг с внешнего контура сам иссяк. Правило "покупай на ожиданиях" никто не отменял. К концу осени есть хорошая вероятность для индекса Мосбиржи вернуться на 3000 пунктов".

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