Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2730-2780п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поддержкой вновь может выступить дорожающая нефть. Из ключевых акций, помимо бумаг нефтегазовых компаний, предпочтение отдаем акциям Сбербанка, "Яндекса" и "Норникеля", - отмечает эксперт в комментарии.

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