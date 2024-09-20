Возможно укрепление рубля в ближайшее время - "Цифра брокер"

Возможно укрепление рубля в ближайшее время - локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

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