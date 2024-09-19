Курс юаня продолжит попытки уйти выше 13 руб. в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Китайская валюта в ближайшие торговые дни, вероятно, продолжит попытки подняться выше уровня в 13 рублей за юань, хотя ее полноценное закрепление выше указанной отметки пока маловероятно, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС США понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас", - пишет эксперт в комментарии.

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