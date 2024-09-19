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19 сентября 2024 года 18:30
Курс юаня продолжит попытки уйти выше 13 руб. в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Китайская валюта в ближайшие торговые дни, вероятно, продолжит попытки подняться выше уровня в 13 рублей за юань, хотя ее полноценное закрепление выше указанной отметки пока маловероятно, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС США понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent превысил $75 за баррель) после решения Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%) и "Норникеля" (+4%); во "втором эшелоне" подскочили акции ПАО "Евротранс" (+12,6%) на новостях о дивидендах. читать дальше
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.19 сентября 2024 года 16:50
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Москва. 19 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,102 руб., что на 10,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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