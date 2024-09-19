"Финам" повысил прогнозную цену акций WH Group до HKD6,93

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций WH Group с 5,3 до 6,93 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с начала 2024 года выросли в стоимости на 17,5%, значительно опережая гонконгский рынок, который повысился всего на 3%. Этому способствовали неплохие результаты группы за 1П24, а также стабильные дивидендные выплаты с доходностью почти 6% годовых. Локально бумаги перекуплены, в них напрашивается коррекция, которая может служить интересной точкой входа для долгосрочных инвесторов, рассчитывающих на пассивный доход, - указывает Иванов. - Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)".

WH Group - вертикально интегрированный производитель продуктов из свинины с активами в Китае, США и Европе.

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