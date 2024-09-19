Акции HeadHunter интересны для покупок - ПСБ

Акции МКПАО "Хэдхантер" интересны для покупок, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Московская биржа в четверг назначила новую дату начала торгов акциями переехавшего в Россию эмитента - 26 сентября. Мы допускаем, что в начале торгов бумаги могут подешеветь под навесом продавцов, однако он должен довольно быстро закончиться, поскольку у компании высокий потенциал к росту, а редомициляция позволит Headhunter выплачивать дивиденды. Мы считаем акции интересными к покупке", - пишет аналитик в комментарии.

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