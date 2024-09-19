"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 3800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Четверг - последний день для покупки акций эмитента с дивидендами. Рассчитываем, что компания быстро закроет дивидендный "гэп", исходя из отличной отчетности и темпов роста, а также общего восстановления широкого рынка РФ", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

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