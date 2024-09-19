"Префы" Башнефти могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды - "Велес Капитал"

Привилегированные акции "Башнефти" на текущих уровнях котировок могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Префы" эмитента продолжают восстановление от достигнутого в сентябре минимума с мая 2023 года (1171 руб.) и стабилизировались выше краткосрочного сопротивления 1330 руб. с перспективой развития роста в район 1515 руб. Гистограмма и линии MACD как дневного, так и недельного графика пытаются расти, указывая на общее улучшение настроений в бумагах, но на данный момент потенциал роста выглядит ограниченным, а повышение проходит на фоне отскока всего российского рынка. При ухудшении общерыночных настроений или падении цен на нефть котировки в ближайшие недели могут стремиться к психологически важному уровню 1000 руб., - пишет эксперт в обзоре. - Среднесрочная картина начнет меняться при стабилизации выше 1515 руб. с возможным развитием повышения в район 1750 руб. C фундаментальной точки зрения акционерам "Башнефти" придется ждать дивидендов уже по итогам всего 2024 года, а последняя отчетность показала сокращение чистой прибыли компании в 1П24 по МСФО на 30% г/г, что может снизить размер выплат. За 2023 год доходность по "префам" составила 13,6%. Если котировки продолжат рост от годовых минимумов текущие уровни могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды".

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