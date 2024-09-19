"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ)" открыл торговую идею: покупать облигации "ВУШ Холдинга" серии 001Р-03, которые предполагают получение ежемесячного купона, привязанного к ключевой ставке, а также маржу в размере 2,5%, сообщается на портале БКС Экспресс.

Условная доходность (YTM) составляет, по оценкам аналитиков, 23,9%, потенциальный доход за полгода - свыше 11%.

Эксперт БКС Антон Куликов отмечает ряд факторов в пользу инвестидеи:

- "ВУШ" - Компания №1 на растущем рынке кикшеринга в РФ с долей рынка около 50%.

- Высокая рентабельность - 41%. Рост поездок в I полугодии 2024 года на 57% год к году. Ожидается замедление роста в 2025 году.

- Низкий финансовый риск и нейтральное влияние бенефициаров.

- Низкая долговая нагрузка - 2,0x и высокая ликвидность. Благоприятный график погашения долга.

- Условная доходность 23,9%, свыше 11% - за полгода.

- У бондов компании одна из лучших доходностей среди облигаций второго эшелона. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ВУШ - это платформа микромобильности по краткосрочной аренде электросамокатов и электровелосипедов, преимущественно в РФ. Облигации ВУШ

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