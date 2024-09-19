Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ - Альфа-банк

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре Альфа-банка.

"По данным Росстата, рост цен составил 0,1% н/н за неделю с 10 по 16 сентября роста на 0,09% неделей ранее, а по состоянию на 16 сентября цены выросли на 0,18% с начала месяца, - пишут аналитики Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - В годовом выражении инфляция составила 8,74% г/г. Следует отметить, что для сентября характерна пониженная инфляция за счет сегмента плодоовощной продукции, тем не менее несмотря на сохраняющуюся дефляцию в сегменте плодоовощной продукции, в целом в продовольственном сегменте рост цен остается на уровне 0,5-0,6% н/н с начала сентября. Таким образом, по итогам сентября инфляция, вероятно, составит 0,4% м/м, что скорее дает аргументы в пользу повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ РФ".

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