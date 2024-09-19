Рынок акций РФ утром просел ниже 2750п по индексу МосБиржи, несмотря на внешний оптимизм после снижения ставки ФРС

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг остался под давлением продаж из-за фиксации прибыли игроками после роста с конца прошлой недели, в то время как внешняя конъюнктура улучшилась на решении Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Индекс МосБиржи просел ниже 2750 пунктов, лидируют в откате акции АФК "Система" (-1,6%) и расписки Ozon (-1,6%).

К 11:06 МСК индекс МосБиржи составил 2746,27 пункта (-0,2%), индекс РТС - 943,74 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. (+24,2 копейки).

Подешевели также акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после слома нисходящего тренда, наблюдавшегося с мая, что вылилось недавно в 3-дневный отскок вверх, последующая коррекция вниз была вполне ожидаема.

С точки зрения давления внешних факторов обстановка улучшилась: нефть дорожает, внешние фондовые площадки растут. В четверг последний день торгуются с дивидендами акции "Яндекса" (MOEX: YDEX), "Диасофта" (MOEX: DIAS) и "Фосагро" (MOEX: PHOR), напомнили эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть вернулись к росту после падения накануне, настроения на мировых фондовых площадках улучшились после снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов.

Глава ФРС Пауэлл отметил общую силу американской экономики, некоторое охлаждение рынка труда и уменьшение рисков роста инфляции. ФРС теперь ожидает процентную ставку в конце текущего года на уровне 4,4% (ранее 5,1%), а в конце 2025 года - 3,4% (ранее 4,1%). Экономика США в 2024 году, по ожиданиям ФРС, расширится на 2% против предыдущей оценки 2,1%. Таким образом, прогнозы регулятора в целом можно назвать "бычьими" для акций, считает аналитик.

Рынок акций РФ в четверг может попытаться вернуться к повышению вслед за возвращением оптимизма на зарубежные площадки и позитивными для рисковых активов и золота итогами заседания ФРС. Регулятор заметно смягчил политику и при этом также ожидает стабильного состояния национальной экономики, что при прочих равных может обеспечить дальнейшие покупки американских акций, а за ними - и сырьевых товаров. На протяжении нескольких сессий после столь важных решений рынки могут демонстрировать повышенную волатильность, что уже можно было наблюдать накануне, после чего покажут более взвешенную оценку событий, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов.

"Поддержкой для рынка может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы. Однако вероятность продолжения коррекции российского рынка высока. Потенциальной отметкой, куда еще может опуститься индекс, выступает уровень 2700 пунктов", - считает аналитик.

Учитывая динамику рынка последних дней, нисходящая коррекция рынка акций РФ накануне выглядела необходимой и пока смотрится недостаточной. В среду более 3% потеряли в цене расписки Ozon на фоне известий, что кипрская брокерская компания выставила оферту на покупку бумаг Ozon c существенным дисконтом к цене на МосБирже. Вероятно, в будущем эти бумаги могут быть реализованы в российском контуре, считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", своим решением ФРС спровоцировала на финансовых рынках и рынке золота сначала всплеск оптимизма, который затем сменился фиксацией прибыли. В среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, и решение ФРС придает дополнительный импульс продолжению повышательной тенденции на рынке золота.

Что касается российского рынка акций, то снижение индекса МосБиржи и потенциальная консолидация будут благоприятны для продолжения роста в последующие недели, так как снимают некоторую перекупленность на рынке, сформировавшуюся на фоне восстановления индексов в предыдущие дни, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций завершили волатильную сессию снижением на 0,3%, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и заявления главы регулятора Джерома Пауэлла.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), уверенно "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,8-1,8% во главе с фьючерсами на Nasdaq).

В пятницу решения относительно процентных ставок объявят Народный банк Китая и Банк Японии. Рынок ожидает от них сохранения ставок на прежнем уровне, однако от японского регулятора также ждет сигналов о дальнейшем ужесточении ДКП.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также растут, трейдеры оценивают итоги заседания Федрезерва и данные о нефтяных запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:06 МСК в четверг составила $74,47 за баррель (+1,1% и -0,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $71,67 за баррель (+1,1% и -0,4% в среду).

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но, с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:06 МСК составил 11,97 млрд рублей (из них 1,82 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 860,69 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").