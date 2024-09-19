Валютный курс в четверг, вероятно, останется выше уровня 12,7-13,0 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Валютный курс в четверг, вероятно, останется выше уровня 12,7-13,0 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду слабел. Давление на российскую валюту могло оказывать усиление спроса на юани после завершения длинных выходных в Китае. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 13,05 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Из-за экспирации фьючерсов волатильность на валютном рынке может быть более высокой, а курс, вероятно, на время останется выше диапазона в 12,7-13,0 руб./юань", - отмечают эксперты.

Цены на нефть в среду ушли вниз. По мнению аналитиков банка, снижение ставки ФРС на полпроцента рынок сырья воспринял, скорее, как подтверждение существующих проблем с экономическим ростом. "Впрочем, недельные данные вчера указали на более сильное, чем ожидалось, снижение запасов в США, - пишут они. - На этом фоне в четверг фьючерсы Brent выросли к $74,1/барр. В целом котировки в ближайшее время могут продолжить находиться выше $73/барр. на фоне геополитических событий".

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