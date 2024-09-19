"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ)" подтверждает позитивную оценку перспектив бумаг "Татнефти" с целевой ценой 940 руб. за обыкновенную акцию и 920 руб. - за привилегированную, то соответствует потенциалу роста на 50% и 48% соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"За первые шесть месяцев года динамика добычи "Татнефти" в целом совпала с нашими ожиданиями и общероссийским трендом соблюдать договоренности с ОПЕК+ о сокращении добычи еще на 500 тыс. барр./сутки за указанный период. Наш взгляд на акции "Татнефти" по-прежнему позитивен, бумага торгуется на уровне 5,4x по P/E, с 18%-ным дисконтом к историческому среднему. Также по итогам 2024 года ждем дивидендную доходность 15%", - пишут аналитики Рональд Смит и Булат Мударисов.

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