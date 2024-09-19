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19 сентября 2024 года 10:00
Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов, поддержкой может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок в среду снизился после трёх дней сильного роста, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи потерял немногим больше одного процента, опустившись ниже отметки 2750 пунктов. Учитывая динамику рынка последних дней, вчерашняя коррекция выглядела необходимой и пока смотрится недостаточной. Как мы и ожидали, против рынка двигались бумаги из сектора электроэнергетики, а также акции девелоперов. Также в символическом плюсе завершили день "префы" Сургутнефтегаза" и акции банка "Санкт-Петербург". Из аутсайдеров можем отметить сильно просевшие акции ИТ компаний. Более 3% вчера потеряли расписки Ozon. Стало известно о том, что кипрская брокерская компания выставила оферту на покупку акций Ozon c существенным дисконтом к цене на Мосбирже. Вероятно, в будущем эти бумаги могут быть реализованы в российском контуре". Аналитик банка ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов. Поддержкой для рынка может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы. Однако вероятность продолжения коррекции российского рынка высока, предупреждает Головинов. Потенциальной отметкой, куда ещё может опуститься индекс, на его взгляд, выступает уровень 2700 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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