Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов, поддержкой может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок в среду снизился после трёх дней сильного роста, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи потерял немногим больше одного процента, опустившись ниже отметки 2750 пунктов. Учитывая динамику рынка последних дней, вчерашняя коррекция выглядела необходимой и пока смотрится недостаточной. Как мы и ожидали, против рынка двигались бумаги из сектора электроэнергетики, а также акции девелоперов. Также в символическом плюсе завершили день "префы" Сургутнефтегаза" и акции банка "Санкт-Петербург". Из аутсайдеров можем отметить сильно просевшие акции ИТ компаний. Более 3% вчера потеряли расписки Ozon. Стало известно о том, что кипрская брокерская компания выставила оферту на покупку акций Ozon c существенным дисконтом к цене на Мосбирже. Вероятно, в будущем эти бумаги могут быть реализованы в российском контуре".

Аналитик банка ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов. Поддержкой для рынка может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы. Однако вероятность продолжения коррекции российского рынка высока, предупреждает Головинов. Потенциальной отметкой, куда ещё может опуститься индекс, на его взгляд, выступает уровень 2700 пунктов.

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