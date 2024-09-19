S&P 500 и Nasdaq завершили торги среды в минусе, Brent торгуется у $73,73/барр.

Уолл-стрит в среду снизилась после решения ФРС опустить ставку на 50 б.п. Азиатские акции в основном растут после праздников, Nikkei 225 прибавляет 2,4%. Нефть слабо меняется в цене, Brent торгуется у $73,73 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

"Интересно, что в соответствии с поговоркой "покупай на слухах, продавай на фактах" факт снижения ставки на 50 б.п. все равно был встречен продажами, - написали аналитики BMO Capital Markets. - Трейдеры корректируют свои позиции, а рынок возвращается к торгам на поступающих статданных, с учетом возможного влияния президентских выборов".

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

Цена бумаг General Mills Inc. (SPB: GIS) увеличилась на 0,7%. Американский производитель продуктов питания отчитался о падении чистой прибыли на 14% в прошлом квартале, при этом выручка снизилась всего на 1% и превысила ожидания рынка.

Акции американской компании Intuitive Machines Inc. подскочили на 38% на новости о получении контракта от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на сумму до $4,82 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, контракт касается разработки коммуникационных и навигационных систем для космических миссий в околоземном пространстве. Срок действия контракта - пять лет с возможностью продления на аналогичный срок.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 0,3%. Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Google (принадлежит Alphabet), которая оспаривает штраф в 1,5 млрд евро, наложенный на нее Еврокомиссией в 2019 году.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) опустилась на 0,8%. Как сообщалось, к переговорам с проводящими забастовку сотрудниками компании подключилась Федеральная служба посредничества и примирения (FMCS). При посредничестве этого органа удалось положить конец забастовке на заводах Boeing, случившейся в 2008 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 41503,1 пункта. Самое резкое снижение среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции Intel Corp. (SPB: INTC), упавшие на 3,3%, тогда как цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 1,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,29% - до 5618,26 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,31% и составил 17573,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг после праздников, инвесторы оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США и статданные Австралии.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Американский центробанк может замедлить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если инфляция окажется устойчивой, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

По его словам, корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение.

В пятницу решения относительно процентных ставок объявят Народный банк Китая и Банк Японии. Рынок ожидает от них сохранения ставок на прежнем уровне, однако от японского регулятора также ждет сигналов о дальнейшем ужесточении ДКП.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,8%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Land, дорожающие на 9,1%.

Рыночная стоимость Longfor Group Holdings увеличивается на 7,7%, Haier Smart Home - на 7,5%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 7,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 6,5%.

Вместе с тем акции Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. дешевеют на 2,6%, CK Infrastructure Holdings - на 2%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и Zhongsheng Group Holdings - на 1,6%, Power Assets Holdings - на 1,5%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 2,4%, в том числе благодаря позитивному для экспортеров ослаблению иены.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Fujikura (+7%).

Рыночная стоимость Mercari повышается на 6,9%, Sumitomo Pharma - на 6,6%, Lasertec и Hitachi - на 6,2%.

Цена бумаг Mitsubishi Electric уменьшается на 2%, Nichirei - на 1,1%, FUJIFILM Holdings - на 0,7%, NH Foods - на 0,3%, Kyowa Kirin - на 0,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется.

Котировки бумаг Korean Air Lines растут на 0,7%, Hyundai Motor - на 3,4%.

Цена акций Samsung Electronics снижается на 2%, Posco - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Безработица в Австралии в августе осталась на июльском уровне в 4,2% - максимальном за 2,5 года, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, также не ожидали изменения показателя.

Число безработных в стране в прошлом месяце сократилось на 10,5 тыс. и составило 627 тыс., количество занятых увеличилось на 47,5 тыс. и достигло 14,46 млн.

Капитализация BHP повышается на 2,7%, Rio Tinto - на 3,5%.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $73,73 за баррель, что на 8 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели на 5 центов (0,1%), до $73,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 5 центов, до $70,86 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,28 (0,4%), до $70,91 за баррель.

ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов - на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.

По словам Боба Ягера из Mizuho Securities, на данные о запасах наверняка оказал влияние ураган "Франсин", обрушившийся на побережье Мексиканского залива на прошлой неделе.

"Проблема с "ураганными" отчетами заключается в том, что цифры резко меняют направление уже в следующем отчете, когда нефтяная инфраструктура возобновляет работу", - отметил эксперт.