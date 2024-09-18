Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 18 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам среды, рубль упал на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,9985 руб., что на 11,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань поднимался выше 13 руб. впервые с 18 апреля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 24,2 копейки, до 91,6712 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,33 копейки, до 102,039 руб./EUR1.

Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе, почти вернувшись на июльский уровень (12,4%), следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в августе.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре снизились до 13,3% с 13,9%, со сбережениями - до 11,2% с 11,5%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в сентябре снизилась до 15,6% с 16,1%, со сбережениями - до 12,9% с 13,5%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Опрос проводился 2-12 сентября 2024 года.

Банк России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Цены производителей промышленных товаров в РФ августе 2024 года выросли на 1,4% после повышения на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября аналитики ожидали рост цен производителей в августе на 0,5%.

За январь-август 2024 года цены производителей выросли на 6,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в августе равнялся 10,2% (потребительская инфляция в августе составила 9,05% в годовом сравнении).

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

"Сегодня рубль продолжает дешеветь, пара "юань-рубль" в моменте поднималась выше 13 руб./юань впервые с 18 апреля на фоне усиления активности участников рынка после завершения праздничных выходных в Китае. Биржи Китая не работали в понедельник и вторник, так как в стране отмечали день Осеннего равноденствия. Негативное влияние на рубль продолжает оказывать дешевеющая нефть. Так, с начала сентября котировки Brent упали на 4,5%, цены на нефть Urals в первой половине сентября находились в диапазоне $61,2-61,6 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель в августе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Глобально рубль слабеет на фоне падения цен на нефть и дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности. Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса с итогами августа, где сальдо счета текущих операций в августе составило $2,5 млрд, что представляет собой относительно низкий уровень по сравнению со средним значением в предыдущие 7 месяцев ($5,4 млрд). (. . .) Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки приведет к укреплению рубля. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и понижением порога об обязательном возврате валютной выручки", - полагают аналитики УК "Первая".

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение вечером, несмотря на хорошие данные о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск упали на 0,75%, до $73,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,77%, до $70,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 сентября упала на 39 базисных пунктов - до 18,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 18,42% годовых, версия на три месяца увеличилась также на 3 базисных пункта, до 17,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 17,07% годовых.