Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 18 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,32% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,69% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 56,74% от номинала (доходность - 9,93% годовых). При этом облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 66,84% от номинала (их доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2 базисных пункта, до 71,84% от номинала (их доходность выросла также на 2 базисных пункта и составила 25,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 65,33% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 20,92% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,36% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 14,49% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 5 базисных пунктов - до 66,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение в ожидании объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решения ФРС будут объявлены в 21:00 мск. В 21:30 мск начнется пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Трейдеры уверены, что американский ЦБ в среду приступит к смягчению денежно-кредитной политики, однако расходятся во мнениях относительно размера снижения ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов оценивается трейдерами в 65%, по данным CME FedWatch.

"Если они снизят ставку лишь на 25 базисных пунктов в этот раз, вероятность понижения в общей сложности на 100 базисных пунктов до конца года резко упадет, - отметил инвестиционный директор St James Place Management Джастин Онуеквузи. - Так что если мы не увидим снижения на 50 базисных пунктов, рынок начнет пересматривать свои прогнозы и стоимость активов".

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,356 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый высокий уровень за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,237 млн домов (падение на 6,9%), а не 1,238 млн (снижение на 6,8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали в августе повышение показателя с объявленного ранее июльского уровня на 5,8% - до 1,31 млн.