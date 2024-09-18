Рубль может ослабнуть до 13,029-13,046 руб. за юань - БКС Экспресс

Курс пары CNY/RUB может подняться к сопротивлениям на уровнях на 13,029-13,046 руб. за юань, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль на торгах в среду поначалу активно дешевел к юаню, который приближался к психологически важному уровню в 13 рублей впервые с апреля. Затем российская валюта быстро отыграла заметную часть дневных потерь, правда, рублю не удалось развить импульс восстановления: котировки консолидировались в умеренном минусе, а во второй половине сессии вновь сдали позиции - российская валюта в очередной раз переписала к китайской пятимесячный минимум. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары находятся в меньшем плюсе, однако их динамика предполагает, что официальный курс рубля в очередной раз снизится в среду", - отмечает аналитик.

Давление на рубль продолжает оказывать фактор внешней торговли, указывает Бабин. Уменьшение притока иностранной валюты в страну может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном - под воздействием санкций и геополитики. В то же время вызванные этими причинами проблемы с импортом компании способны постепенно решать, адаптируясь к новым условиям, обращает внимание эксперт БКС . В результате спрос на инвалюту со стороны экспортеров увеличивается.

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