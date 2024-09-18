БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Газпром нефть", ПАО "Полюс", "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "НОВАТЭК".

"Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. По итогам I полугодия эмитент нарастил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 816 млрд руб. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ожидает роста прибыли по окончании 2024 года - банк может выплатить крупные дивиденды по итогам года. Падение акций последних недель подняло форвардную дивдоходность акций к 14% на горизонте двенадцати месяцев", - указывают аналитики.

"Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций "Газпром нефти" - коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 год компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Коэффициент с высокой вероятностью останется повышенным в ближайшие годы, так как в крупных выплатах от "дочки" заинтересован материнский "Газпром". Дивдоходность на год вперед ожидается около 14-16%, выше чем в среднем по нефтегазовому сектору и российскому рынку в целом, - отмечают эксперты в обзоре. - По итогам I полугодия совет директоров компании рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию - это 75% от чистой прибыли по МСФО. Выплата ожидается в октябре, дивдоходность по текущим уровням составляет 7,6%".

На фоне высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции "Полюса", считают эксперты БКС Экспресс. Компания опубликовала сильные финансовые результаты по итогам I полугодия: скорректированный показатель EBITDA вырос на 20% год к году (г/г), рентабельность достигла 74%. Свободный денежный поток за период вырос в два раза, до $1110 млн. Благодаря позитивной конъюнктуре компания сократила долг на 13% полугодие к полугодию, а отношение чистый долг/EBITDA опустилось к 1,5х.

"В кейсе "Полюса" есть высокая неопределенность по дивидендам - компания отказывалась от выплат в последние годы. В рамках дивполитики на дивиденды может направляться 30% от EBITDA - от показателя за последние венадцать месяцев это около 850 руб. на акцию. Даже если компания воздержится от выплат за 2024 год, средства могут быть направлены на гашение долговой нагрузки, что улучшит инвестиционный кейс в долгосрочной перспективе", - пишут аналитики в материале.

В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на ММК, считают эксперты БКС Экспресс. Во 2К24 показатель FCF начал восстанавливаться после просадки в 2024 году и за квартал достиг 20 млрд руб. (рост в 2,5 раза квартал к кварталу). В базовом сценарии дивдоходность за 2024 год составит 10-12%, по итогам I полугодия совет директоров уже рекомендовал выплатить 2,494 руб. на акцию (5,6% дивдоходности), указывают аналитик. В случае полного высвобождения накопленного оборотного капитала дивдоходность может достичь 14-15%.

Сильной стороной ММК, по мнению экспертов БКС Экспресс, является отрицательный чистый долг, что особенно важно в условиях высоких процентных ставок.

На фоне сильного падения цены акций стоит присмотреться к бумагам "НОВАТЭКа", которые с начала года потеряли 32%, указывают аналитики. "Эмитент оценивается в 4,6х P/E и 3,3х EV/EBITDA против в среднем более 9х и 5х соответственно за последние годы. "НОВАТЭК" пострадал от санкционного давления, компании пришлось сдвинуть сроки запуска третьей линии "Арктик СПГ 2" на два года. При этом вторая производственная линия может быть запущена до конца 2024 года, - отмечают эксперты БКС Экспресс. - По итогам I полугодия "НОВАТЭК" отчитался позитивно. EBITDA достигла 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г), чистая прибыль выросла до 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 раза г/г). Компания намерена выплатить дивиденды за 1П24 в размере 35,5 руб. на акцию (3,6% дивдоходности)".

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