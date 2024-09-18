Акции Мечела и Распадской непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" не являются привлекательными для долгосрочных вложений в настоящее время, учитывая текущие тенденции в отрасли, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Рыночная конъюнктура на мировом рынке угля продолжает оказывать негативное воздействие на финансовые результаты российских угольных компаний и в совокупности с ростом расходов эмитентов (в том числе логистических) может привести к существенному снижению прибыли или ее уходу в отрицательную зону", - указывают эксперты в комментарии.

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