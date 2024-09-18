Банк Англии, вероятно, сохранит текущий уровень базовой процентной ставки в сентябре - Freedom Finance Global

Комитет по монетарной политике Банка Англии с высокой вероятностью сохранит базовую процентную ставку без изменений (5% годовых) по итогам заседания 19 сентября 2024 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Годовая инфляция потребительских цен в стране в августе выросла на 2,2%, что по-прежнему немного выше июньского минимума и целевого уровня Банка Англии в 2% в год, но полностью совпало с прогнозом консенсуса аналитиков. Тем временем июльская помесячная дефляция в минус 0,2%, которая в прошлом месяце преподнесла сюрприз аналитикам, в августе сменилась ростом инфляции на 0,3%, что в этот раз совпало с прогнозом. Банк Англии предупреждал еще летом о возможности временных небольших скачков инфляции вверх. Хотя регулятор в августе впервые за четыре года снизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта (до 5% годовых), на наш взгляд и по прогнозу консенсуса британских аналитиков, на заседании 19 сентября комитет по монетарной политике Банка Англии с высокой вероятностью сохранит учетную ставку без изменений", - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании.

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