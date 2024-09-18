"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций "ИКС 5"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ("ИКС 5"), сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Компания во вторник отметила неопределенность по срокам начала торгов бумагами "ИКС 5" на Московской бирже и выкупу доли голландского холдинга Х5 Retail Group N.V. (из-за продолжающегося судебного процесса, касающегося приостановки корпоративных прав). На наш взгляд, это не меняет инвестиционную привлекательность бизнеса и ожидания возобновления дивидендов в целом (ждем по итогам всего 2024п). По последней цене торгов бумага оценивается в 4,2х по EV/EBITDA на 2024п, сохраняем позитивный взгляд", - пишут эксперты.

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