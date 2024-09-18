"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", говорится в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова.

"Прогноз средней экспортной цены для "Газпрома" за последние месяцы улучшился после заметного ценового ралли в Европе с начала 2024 года. Причиной улучшения стала погода в странах Азии. Мы уже отмечали ранее, что эффект на акции эмитента будет положительным, но небольшим. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу: она торгуется на уровне 5,7x по P/E с 6%-ным дисконтом к историческому среднему. Ждем умеренных дивидендов по итогам текущего года на уровне 7 рублей на акцию с доходностью 6%", - пишут эксперты.

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