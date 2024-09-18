Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе;

- число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России в августе;

- решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы;

- пресс-конференция ФРС по итогам заседания;

- акционеры банка "Санкт-Петербург" и "Черкизово" обсудят дивиденды за 1П24.

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