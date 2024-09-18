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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
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18 сентября 2024 года 10:23
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе; - число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - индекс цен производителей России в августе; - решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы; - пресс-конференция ФРС по итогам заседания; - акционеры банка "Санкт-Петербург" и "Черкизово" обсудят дивиденды за 1П24. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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18 сентября 2024 года 19:24
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent опустилась к $73 за баррель) в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов после 3-дневного роста, лидировали в снижении акции "Группы Позитив" (-3,8%) и "Мосбиржи" (-3,4%). читать дальше
.18 сентября 2024 года 19:22
Москва. 18 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам среды, рубль упал на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,9985 руб., что на 11,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань поднимался выше 13 руб. впервые с 18 апреля. читать дальше
.18 сентября 2024 года 19:04
Москва. 18 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.18 сентября 2024 года 18:46
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2700-2800 пунктов на торгах в четверг, курс валютной пары юань/рубль проведет сессию в коридоре 12,8-13,3 руб. за юань, а на внебиржевом рынке доллар США может проторговаться в интервале 91-93,5 руб./$1, евро - в коридоре 101-103 руб./EUR1,... читать дальше
.18 сентября 2024 года 18:07
Курс пары CNY/RUB может подняться к сопротивлениям на уровнях на 13,029-13,046 руб. за юань, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль на торгах в среду поначалу активно дешевел к юаню, который приближался к психологически важному уровню в 13 рублей впервые с апреля. Затем российская... читать дальше
.18 сентября 2024 года 17:14
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Газпром нефть", ПАО "Полюс", "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "НОВАТЭК". "Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и... читать дальше
.18 сентября 2024 года 16:12
Акции "Мечела" и "Распадской" не являются привлекательными для долгосрочных вложений в настоящее время, учитывая текущие тенденции в отрасли, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Рыночная конъюнктура на мировом рынке угля продолжает оказывать негативное воздействие на финансовые... читать дальше
.18 сентября 2024 года 15:40
Москва. 18 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,9445 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.18 сентября 2024 года 15:39
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5590-5702 пункта на торгах в среду и средний уровень волатильности в течение дня с повышением торговой активности на новостях о результатах заседания ФРС США, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Айдыны Сейтжапбара. "S&P 500 накануне... читать дальше
.18 сентября 2024 года 15:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "МТС" с целью 238,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 202,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент лидирует на рынке сотовой... читать дальше
.18 сентября 2024 года 14:31
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") до 141,24 рубля за штуку (потенциал роста составляет 58% от текущего уровня), привилегированных - до 122,94 рубля за штуку (потенциал роста составляет 76% от текущего... читать дальше
.18 сентября 2024 года 13:53
Вероятно продолжение консолидации котировок нефти марки Brent в диапазоне $70-74 за баррель в ближайшие полторы недели, технически актив пока выглядит слабо, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской. "Для возвращения к более высоким значениям необходимо закрепление... читать дальше
.18 сентября 2024 года 13:18
Банк Англии, вероятно, сохранит текущий уровень базовой процентной ставки в сентябре - Freedom Finance Global
Комитет по монетарной политике Банка Англии с высокой вероятностью сохранит базовую процентную ставку без изменений (5% годовых) по итогам заседания 19 сентября 2024 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция потребительских цен в стране в августе... читать дальше
.18 сентября 2024 года 12:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ("ИКС 5"), сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Компания во вторник отметила неопределенность по срокам начала торгов бумагами "ИКС 5" на Московской... читать дальше
.18 сентября 2024 года 12:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", говорится в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова. "Прогноз средней экспортной цены для "Газпрома" за последние месяцы улучшился после заметного ценового ралли в Европе с начала... читать дальше
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