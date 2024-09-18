Первая цель текущего укрепления рубля - уровень 12,5 руб. за юань - "Алор Брокер"

Первой целью текущего укрепления рубля по отношению к юаню является уровень 12,5 рублей, технически национальная валюта выглядит краткосрочно перепроданной, а в ближайшие дни можно ждать некоторого увеличения продажи валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.