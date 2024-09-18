Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе очередного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 13 сентября для российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18% годовых. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Американские фондовые индексы в основном были стабильны по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке. Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее. Между тем объем промышленного производства в Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику на торгах в среду. При этом биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшается на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США. По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,3 за баррель, что на 0,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,3%, до $73,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,58%, до $70,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,6%, до $71,19 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседания, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 сентября выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,701 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,031 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 104,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 918,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,57%), "Почта России БО-002P-02" (+0,67%) и "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,59%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,66%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,46%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКПАО "Объединенная компания "Русал" (MOEX: RUAL) завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 объемом по 10 млрд рублей каждый. Сбор заявок на займы прошел 12 сентября. Купоны по займам переменные и ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Размер спреда по выпуску 2,5-летних облигаций серии БО-001Р-10 установлен в размере 2,25% годовых, по выпуску 5-летних облигаций серии БО-001Р-11 - 2,5% годовых.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 сентября. Изначально планировалось разместить облигаций на 5 млрд рублей, но спрос со стороны инвесторов превысил предложение и было принято решение увеличить объем до 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия в размере 1,5% годовых.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) - установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей на уровне 230 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут квартальными и переменными. Формула для расчета: значение ключевой ставки ЦБ (для 1-го купона - действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для 2-12-го - действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Микрофинансовая компания "Т-Финанс" установила объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября, объем займа планировался в размере 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия на уровне 2,75% годовых. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не выше 140 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок запланирован на 18 сентября. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста N8.

ООО "Нэппи клаб" 19 сентября начнет размещение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 365-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонов и 60% в дату окончания 36-го купона, а кроме того, возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 24-го купона.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые бонды на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых. У банка нет других выпусков облигаций в обращении.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 6-го купона облигаций класса А3 на уровне 21,9% годовых. Компания в сентябре 2019 года разместила 15-летние облигации класса А3 объемом 1,374 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,738% годовых, купоны годовые. По выпуску 27 сентября предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило расчет ставок 27-42-го купонов по облигациям серии 001Р-09, привязав их к значению ключевой ставки ЦБ. Формула для расчета соответствующего купона: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,5% годовых. Таким образом, ставка 27-го купона составит 21,5% годовых. Компания разместила пятнадцатилетние облигации на 10 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке квартального купона 7,35% годовых до оферты с исполнением 2 октября 2024 года. Период предъявления бумаг к оферте с 23 по 27 сентября.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 120 тыс. 001 облигацию серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 2,4% выпуска. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона до следующей оферты в сентябре 2025 года - 19% годовых.

ООО "Киви финанс" продлило до 20 сентября включительно сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии 001Р-02. Срок направления заявок в последний день их подачи - с 10:00 до 15:00 мск. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Остальные параметры остаются прежними: цена приобретения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 номинальным объемом 8,5 млрд рублей с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.

ООО "Ника" допустило дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств - 12,7 млн рублей. Причина - отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Ранее "Ника" также допустила дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона бондов серии 001Р-03. "Ника" разместила выпуск 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей в октябре 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Начиная с декабря 2025 года по выпуску предусмотрена амортизация. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 716 млн рублей.