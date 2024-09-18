Движение индекса RGBI к минимумам года продолжится - ПСБ

Движение индекса RGBI к минимумам года продолжится на фоне сохранения инфляции или ее недостаточного торможения, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Сползание котировок ОФЗ вниз во вторник продолжилось - доходность индекса RGBI снизилась на 9 б.п. (до 16,95% годовых - 103,1п). Ожидания инвесторов по повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 20% в октябре постепенно трансформируются в цены госбумаг. Зампред ЦБ Алексей Заботкин во вторник сообщил, что Банк России на заседании 13 сентября в качестве альтернативного сценария рассматривал повышение ключевой ставки до 20% с умеренно жестким или жестким сигналом, - указывает эксперт. - В среду Минфин предложит традиционный набор ОФЗ на аукционах - длинный выпуск ОФЗ-ПД и флоатер. Однако основное внимание инвесторы продолжат уделять данным по недельной инфляции, которые будут опубликованы вечером. Сохранение инфляции или ее недостаточное торможение будет негативно восприниматься рынком - движение индекса RGBI к минимумам года (102,6п) продолжится. ОФЗ-ПД будут оставаться под давлением; наиболее привлекательным активом на долговом рынке по-прежнему являются корпоративные флоатеры".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.