АКБФ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Интер РАО" с целевой ценой 7,04 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 87% с текущих уровней на горизонте года, сообщается в комментарии.

Аналитики инвесткомпании повысили прогноз чистой прибыли на 2024 год до 144,4 млрд руб. и дивидендов - до 0,35 руб./ао.

"В последние недели инвесторы выбирают акции "Интер РАО" как "защитные" вложения, - пишут они. - С начала августа бумаги подорожали на 2%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 7%. Несмотря на некоторое ухудшение среднесрочных оценок финансовых показателей компании, ожидаем благоприятной динамики доходов "Интер РАО" в 2025 году, несмотря на прогнозируемое замедление ВВП РФ из-за ужесточения кредитной и налоговой политики".

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